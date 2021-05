Scamacca alla Juventus, concorrenza di un altro top club italiano

Scamacca è uno dei centravanti tenuti in considerazione da Paratici, ma occhio al Milan che vorrebbe regalargli il post-Ibrahimovic a San Siro.

Gianluca Scamacca continua a fare gol. Ne ha realizzati sette alla sua prima stagione in Serie A, considerando che è spesso subentrato dalla panchina. Ha saputo resistere all’esplosione di Destro e riconquistarsi il posto. In più, in casa della Lazio, è andato dal dischetto dimostrando personalità e voglia di imporsi a certi livelli. La Juventus lo voleva già a gennaio, ma non ci fu nulla da fare. Adesso ci riproverà a luglio.

Scamacca, concorrenza del Milan

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto questa mattina spiegando come Maldini sia molto vigile sul calciatore di proprietà del Sassuolo. Tuttavia a San Siro non è la prima scelta. Il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il 21enne serbo, lanciato in viola da Pioli e cresciuto nel mito di Zlatan, viaggia già ai livelli dello svedese (19 gol, 4 in più del collega). Commisso non vuole cederlo e potrebbe salire oltre i 40 milioni. L’alternativa è proprio Scamacca, genoano di proprietà del Sassuolo, anche se negli ultimi tempi la pista è cristallizzata.