Calciomercato Juventus, prezzo fissato: il bomber costa 60 milioni

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà cercare dei rinforzi praticamente in tutti i reparti e anche in attacco arriveranno nuove pedine.

Questo indipendentemente dal futuro di Ronaldo, Dybala e Morata, i tre unici attaccanti attualmente nella rosa di Pirlo. Anche numericamente infatti quest’anno la Juventus ha sofferto, la lunga assenza di Dybala a causa degli infortuni non hanno consentito le adeguate rotazioni e si è sentita insomma la mancanza di alternative. In estate la Juventus dovrebbe porre rimedio e cercare nuove soluzioni. E i bianconeri magari potrebbero aggiungersi alla lista delle tante pretendenti che ha e che continuerà ad avere Robert Lewandowski.



Calciomercato Juventus, City e Chelsea vogliono Lewandowski

Il centravanti polacco non ha assolutamente bisogno di presentazioni, per lui parlano le decine di reti segnate in Bundesliga e in Champions League con la maglia del Bayern Monaco. Espn rivela che Lewandowski quest’estate potrebbe lasciare il Bayern Monaco, nonostante un contratto fino a giugno 2023. A 32 anni sarebbe pronto per una nuova sfida e in pole position per aggiudicarselo ci sono le corazzate Manchester City e Chelsea, oltre al solito Psg. La Juventus si iscriverà alla corsa per il bomber? Certo sarebbe senz’altro un big per la serie A, ma a frenare i facili entusiasmi è il prezzo del calciatore, che si aggira attorno ai 60 milioni di euro.