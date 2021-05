Isco alla Juventus, calciomercato: che intrigo con la Roma | La novità

Calciomercato Juventus, Isco in bianconero? Super intrigo con la Roma dopo l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa

Isco Juventus calciomercato / L’avventura di Isco con la maglia del Real Madrid sembra essere giunta ai titoli di coda. Ormai epurato da Zinedine Zidane, il trequartista spagnolo è stato relegato in molte circostanze in panchina, perché non riesce ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico del tecnico francese, che preferisce esterni veloci e tecnici come Vinicius e un centrocampo muscolare e di sostanza formato da Casemiro, Kross e Modric.

Leggi anche –> Juventus, caos Superlega: la minaccia di Ceferin | L’annuncio

L’ex Malaga ha dato mandato al proprio agente di guardarsi attorno, alla ricerca di una nuova esperienza in un club che creda in lui. Si è vociferato di un possibile interessamento della Juventus, soprattutto nel caso in cui sulla panchina bianconera dovesse arrivare quel Massimiliano Allegri che ha a lungo corteggiato Isco. Tuttavia, c’è una novità da tenere assolutamente in considerazione.