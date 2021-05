Calciomercato Juventus, vuole andare via: si è proposto al Barcellona

Calciomercato Juventus, vuole andare via e si sarebbe già proposto al Barcellona. Notizia clamorosa che arriva dalla Spagna

Ha del clamoroso la notizia che arriva dalla Spagna. E che vede interessato forse l’unico che in questo momento è stato in grado di dimostrare il suo valore. Tanto da convincere la Juventus a esercitarne a metà della stagione il diritto di riscatto. Ma secondo delle indiscrezioni lanciate da Don Balon, si sarebbe già offerto al Barcellona.

Parliamo di McKennie, l’americano, che la Juve ha strappato nella passata stagione allo Schalke 04. Pagato 20 milioni di euro, è certamente uno dei pochi che si è salvato durante l’annata che ha scucito lo scudetto alla formazione bianconera. Ma in questo momento non sarebbe sicuro di voler rimanere a Torino. E avrebbe fatto qualche passo avanti per salutare la compagnia e trasferirsi in Spagna.

Calciomercato Juventus, McKennie al Barcellona

Una trattativa, come spiega il portale spagnolo, non è stata ancora avviata. E certamente sarà difficile farlo. Ma le difficoltà economiche che attanagliano anche la Juventus, potrebbe sicuramente far cambiare le carte in tavola. Servono però almeno 30 milioni di euro, se non qualcosa in più, per riuscirlo a strappare alla Vecchia Signora. Altrimenti non se ne parla nemmeno.

Rimane comunque una trattativa difficile. Impossibile pensare che la Juventus si possa privare di McKennie, l’unico davvero in grado nel corso di questa stagione ad alzare in qualche momento l’asticella. Ma tant’è, il mercato ha veramente vie infinite. E niente è possibile dare per certo.