Pagelle Juventus Milan 0-3, i voti dei protagonisti della gara

Voti Juventus Milan e pagelle: i bianconeri disastrosi. Perdono senza giocare e adesso rischiano fortemente la Champions.

Pirlo 3: tutto sbagliato. Una stagione disastrosa che finisce nel peggiore dei modi

Szczesny 6 para un rigore e viene impegnato il giusto ma la partita non finisce nel modo sperato

Cuadrado 5 il colombiano fa il suo ma la squadra non brilla, così come le sue falcate

De Ligt 6.5 L’olandese è ancora l’unico dei centrali che è sempre una sicurezza, ha salvato anche un azione davvero pericolosa nel primo tempo

Chiellini 6 c’è, ci prova ma la squadra è sempre in pericolo. Ha avuto un occasione chiave per il possibile vantaggio dei bianconeri

Alex Sandro 5 A volte prova a salire a livello offensivo ma non finalizza ma ci prova

Chiesa 5 non offende quanto dovrebbe, forse sulla fascia sinistra fatica di più

Bentancur 4.5 Niente da fare, il centrocampo non riesce a trovare una quadra e non si inserisce mai in area cercando il tiro pericoloso

Rabiot 5 Anche il francese sbaglia molto, senza fare reale differenza in un centrocampo ancora problematico

McKennie 4 L’esterno non offende e non riesce a brillare in una partita poco offensiva e molto confusionaria, forse la posizione di esterno non gli si addice molto

Morata 4 pochi palloni toccati, offensivamente la Juventus non ha idee

Cristiano Ronaldo 3 Cr7 non è in forma, e anche oggi l’ha dimostrato. Non giocando praticamente per tutta la partita.

Kulusevski 5 Entra dalla panchina ma anche lui non riesce a fare la differenza in fase offensiva

Dybala 5.5 Anche lui subentra dalla panchina ma niente che riesce a stravolgere un disastro di partita.

Pirlo 3: tutto sbagliato. Una stagione disastrosa che finisce nel peggiore dei modi

LEGGI ANCHE >>> Juventus Milan, Paratici a Sky | Annuncio su Elkann