Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Novità dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, Ronaldo e la storia di un amore ormai finito. Importanti aggiornamenti sull’addio del portoghese

Calciomercato Juventus Ronaldo / Anche contro il Milan, Cristiano Ronaldo ha deluso le aspettative. E ormai non è più una novità. Il fuoriclasse portoghese è sembrato un corpo avulso alla manovra bianconera: lento, impacciato, prevedibile, senza cattiveria; non è un caso che sia risultato uno dei peggiori in campo. Forse il grido di Pirlo lanciato nel post partita, “con certi giocatori è difficile adattarsi”, era rivolto proprio al cinque volte pallone d’oro, che nel girone di ritorno ha visto una lenta ed inesorabile involuzione, che ora induce a serie valutazioni sul suo futuro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, la confessione di Nedved dopo il Tapiro d’Oro

Il contratto del portoghese, in scadenza nel 2023, non è stato ancora rinnovato. I quasi 31 milioni di euro che l’ex Real Madrid percepisce a Torino sono una spada di Damocle per le casse del club bianconero: come riporta todofichajes.net, l’addio di Cr7 diventa con il passare delle ore, un’ipotesi sempre più concreta. A maggior ragione se la Vecchia Signora non dovesse riuscire ad acciuffare una qualificazione in Champions League che appare sempre più compromessa.