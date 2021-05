Esonero Pirlo, ci siamo. La Juventus sta per cacciare l’allenatore

La società sta riflettendo per l’esonero Pirlo. Il tracollo della Juventus con il Milan ha scosso Elkann e l’intero mondo bianconero. La svolta ad ore?

Ecco. Potremmo essere giunti al capolinea per Andrea Pirlo. “La Stampa” lanciano una clamorosa indiscrezione riguardante la panchina della Juventus. Nelle prossime ore, infatti, Andrea Pirlo potrebbe essere sollevato dall’incarico. Al posto del tecnico bresciano, per salvare il salvabile, e centrare una difficilissima qualificazione alla Champions League, siederebbe in panchina Igor Tudor, già nello staff tecnico bianconero. Il destino del maestro, anche in caso di mancato esonero, sarebbe segnato, dal momento che non verrebbe confermato per la prossima stagione.

