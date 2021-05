Juventus, il dato di Cristiano Ronaldo che fa preoccupare

Per la Juventus è un momento davvero difficile. La sconfitta di ieri contro il Milan rischia di gettare alle ortiche una intera stagione.

La squadra di Pirlo ieri sera è stata surclassata dal Milan, uno 0-3 che non ammette repliche e non concede alibi alla formazione bianconera. Troppo brutta per essere vera. Il rischio di finire fuori dalle prime quattro posizioni è concreto e nelle ultime tre giornate si dovrà fare di tutto per invertire la rotta, sperando in qualche passo falso delle altre concorrenti. Ma servirà inevitabilmente un’altra prestazione, perchè contro il Milan nessuno si è salvato. Nemmeno Cristiano Ronaldo.

