Pirlo vacilla. Juventus, Tudor è pronto a prendere in mano la squadra

Pirlo è il parafulmine di Agnelli e Paratici, le loro responsabiità sono più grandi di quelle del tecnico. Tudor pronto a fare il traghettatore.

“Pirlo non può diventare parafulmine di dirigenti presuntuosi”. Lo scrive stamane La Stampa. La Juventus si è sfaldata sotto gli occhi di John Elkann, venuto a sostenere Andrea Agnelli in un momento complicato. Ma è arrivata la peggiore sconfitta possibile, una resa incondizionata. Senza gioco e senz’anima. Una vittoria che sancisce il trionfo di Pioli, bravo ad incartare la Juventus. Non solo i bianconeri sono quinti, sono anche indietro negli scontri diretti nel caso di arrivo alla pari. Pirlo vacilla, ma non può diventare parafulmine di dirigenti presuntuosi. Marotta festeggia lo scudetto, Paratici firma una squadra senza capo né coda. Intanto Tudor è pronto a prendere la squadra.

LEGGI ANCHE >>> Lapo Elkann sbotta: «La storia e la maglia meritano più rispetto»