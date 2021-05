Allegri tratta o no con la Juventus? Sui giornali opinioni differenti

Sui due principali quotidiani in edicola opinioni differenti sulla figura di Massimiliano Allegri accostata alla Juventus. C’è chi dice al 100% di no.

Bravo chi indovinerà, ma la vicenda di Sarri alla Roma ha lasciato pesanti strascichi. Dato per fatto, imminente, già operativo sul mercato, è rimasto a piedi. Con conseguente figura barbina per i due principali organi di informazione sportiva del paese. Chiaramente si sono affrettati a mettere toppe su toppe, ma il buco ormai era stato preso e Mourinho già ufficializzato. Adesso c’è la nuova puntata, ma stavolta gli schieramenti sono opposti. Massimiliano Allegri alla Juventus: sì per la Gazzetta dello Sport, no (nemmeno tra i papabili) per il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Lapo Elkann sbotta: «La storia e la maglia meritano più rispetto»