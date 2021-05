By

Juventus, sui social si parla di Cristiano Ronaldo e del suo mancato allenamento. Il motivo sarebbe decisamente inconsueto.

Juventus, dopo la bruciante sconfitta subita dal Milan domenica sera, per un lapidario 0-3, i bianconeri rischiano seriamente di non qualificarsi alla Champions League nella prossima stagione, adesso solo un miracolo e due vittorie contro Sassuolo e Inter potrebbero dare una minima speranza ma… ha fatto rumore anche una notizia riguardante CR7 e il mancato allenamento proprio il giorno dopo la sconfitta contro la compagine rossonera. Stando infatti all’indiscrezione, Il motivo sarebbe del tutto bizzarro. Cristiano Ronaldo non si sarebbe allenato perché ha fatto visita allo stabilimento della Ferrari. Accompagnato dal presidente bianconero Andrea Agnelli e da John Elkann, l’attaccante portoghese della Juventus ha ordinato una nuova auto modello “Monza”.

Juventus, è bufera social: Cristiano Ronaldo non si allena

Ma c’è da dire che l’evento era già stato programmato da tempo. Si trattava, infatti, di un evento con tanto di presenza anche dei piloti della Ferrari in Formula 1: Leclerc e Sainz. La squadra ha comunque preso allenamento senza problemi, con Pirlo e i ragazzi che non possono nuovamente sbagliare contro il Sassuolo di De Zerbi. In caso di risultato negativo, ogni speranza di qualificazione sarà vana.