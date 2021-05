Calciomercato Juventus, piovono conferme sul nuovo allenatore

Calciomercato Juventus, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, piovono conferme sul nuovo possibile allenatore bianconero

Negli ultimi giorni le indiscrezioni si sono fatte sempre più importante. E in questo momento piovono nuove conferme sul futuro allenatore della Juventus. Questa mattina ne ha parlato tuttomercatoweb, adesso arriva anche il tweet del giornalista Rai Paganini.

Che sottolinea come, un collega dalla Spagna “da sempre vicino alle vicende del Real Madrid e di cui mi fido, mi informa che stanno salendo le quotazioni di Zidane alla Juventus anche in caso di Europa League”. Una situazione quest’ultima sicuramente da tenere in considerazione. Anche Allegri, infatti, avrebbe accettato di tornare a sedersi sulla panchina bianconera in caso di mancata qualificazione alla Champions. Ma adesso sarebbe il francese il vero favorito.

