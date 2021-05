Calciomercato Juventus, annuncio su Dybala | Pirlo non ha dubbi

Dybala Juventus, calciomercato: Pirlo non ha dubbi sulla Joya. Il punto di vista del Maestro ai microfoni di Dazn

Dybala Juventus calciomercato Pirlo / Una partita da vincere per la Juventus di Andrea Pirlo, che in quel di Reggio Emilia è riuscita a strappare tre punti preziosissimi per continuare a sperare in un piazzamento in Champions League. Corsa al fotofinish che si deciderà molto presumibilmente negli ultimi istanti di un campionato atipico per la Vecchia Signora, condizionato anche da mille infortuni.

L’assenza di Paulo Dybala è pesata molto nell’economia della stagione bianconera. E proprio della Joya, andato a segno questa sera, ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del Maestro:

Leggi anche –> Sassuolo Juventus, Dybala in goal: record battuto per la Joya