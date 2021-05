Calciomercato Juventus, Ronaldo e Buffon ancora insieme: lo scenario

Buffon e Ronaldo potrebbero continuare a giocare insieme, magari nello Sporting CP. Lo scenario non incontrerebbe ostacoli dalla Juventus.

Gigi Buffon lascerà la Juventus. Su questo ci sono pochissimi dubbi, dato che è già stato annunciato. Il portiere bianconero ieri sera ha parato un calcio di rigore a Berardi, dimostrando a 43 anni di essere ancora sulla cresta dell’onda. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, precisando come addirittura possa continuare a giocare con Cristiano Ronaldo. Sarebbe un’operazione fantastica, da sogno, che porterebbe due galattici a militare tra le fila dello Sporting Clube de Portugal. I biancoverdi si sono appena laureati campioni di Portogallo mettendo il punto ad un lungo digiuno. A tal proposito si è esposta la mamma di CR7 dicendo che spingerà il figlio a tornare nel suo primo club.

Buffon e Ronaldo allo Sporting CP

Pur rimanendo per ora nell’ordine delle suggestioni, pertanto, tra le tante società che hanno già fatto squillare il telefono a Gigi Buffon c’è proprio lo Sporting Clube de Portugal. L’eventuale arrivo di Ronaldo aprirebbe a uno scenario stellare per la presenza in squadra di due icone del calcio di tutti i tempi. I tifosi sognano dei regali particolari per il loro scudetto…