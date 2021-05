Calciomercato Juventus, in caso di arrivo di Zidane sulla panchina dei bianconeri, potrebbe giungere anche il top player.

Calciomercato Juventus, in caso di arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina dei bianconeri, insieme, potrebbe giungere anche il top player difensivo. Il nome in questione farebbe assai comodo ai bianconeri. Stiamo parlando di un talento purissimo, Raphael Varane. Il forte centrale francese è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera e rappresenterebbe di certo un grande profilo internazionale, per amplificare ulteriormente la qualità nella retroguardia. Secondo quanto viene riportato da ‘diario gol’, la trattativa potrebbe avanzare già a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Zidane porta il top player: rinforzo scelto

Vedremo se i rumors dalla Spagna troveranno conferma. Certamente l’acquisto dell’abile centrale francese garantirebbe alla Juventus un ulteriore salto di qualità a livello difensivo e, viste le tante difficoltà riscosse in questa stagione, con l’unica certezza De Ligt, un altro interprete di qualità da affiancare all’olandese diventa, in questo momento, priorità. Zidane è un trascinatore per molti giocatori ad alto livello, con cui il francese ha vinto la bellezza di tre Champions League consecutive, uno di questi è parte integrante del progetto Juve e si chiama Cristiano Ronaldo.