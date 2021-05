Douglas Costa, il Gremio ora ci crede. «La Juventus però…»

L’esperienza di Douglas Costa al Bayern Monaco si concluderà senza il riscatto e tornerà alla Juventus. Il Gremio però sta per affondare il colpo.

Il vicepresidente del Gremio, Marcos Hermann, a GoalBR ha dato un importante aggiornamento per ciò che concerne un calciatore della Juventus. «Rispetto a quanto guadagna in Europa, Douglas Costa ha abbassato enormemente le pretese. Ci siamo avvicinati molto. Se riuscirà a liberarsi dalla Juve, sono sicuro che raggiungeremo un accordo». Parole molto importanti che testimoniano come il brasiliano stia cercando davvero un via d’uscita per svincolarsi dal legame con la Vecchia Signora.

Douglas Costa-Gremio, l’affare si può chiudere

Douglas Costa a dicembre ha vinto il Mondiale per Club con il Bayern Monaco, ma a tenere banco oggi è il calciomercato. I bavaresi hanno già evidenziato che non hanno intenzione di riscattarlo dalla Juventus, a cui farà ritorno per prassi. Per lui, però, a Torino non c’è spazio e nelle scorse settimane si era paventato un interesse di Maldini e del Milan. Dai rossoneri, tuttavia, non c’è stato seguito alle intenzioni e la cosa è caduta nel vuoto. il talento brasiliano dal canto suo aspetta gli eventi, sapendo di poter fare poco. Le parole del numero del Gremio, però, aprono un varco.