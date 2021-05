Calciomercato Juventus, Allegri al Real Madrid: firmerà un triennale

Il Real Madrid ha rotto gli indugi e affondato il colpo su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non tornerà alla Juventus e firmerà un triennale con i blancos.

Massimiliano Allegri non allenerà la Juventus. Il tecnico livornese siederà sulla panchina del Real Madrid per le prossime tre stagioni. A Liga decisa, potenzialmente anche in questo week-end, Florentino Perez darà gli annunci ormai nell’aria. Il primo riguarderà il congedo di Zinedine Zidane, il secondo il nome del vecchio allenatore bianconero. Crollano così le speranze di rivedere l’artefice di cinque scudetti e quattro Coppa Italia a Torino. Non una buona notizia per i fan, che aspettavano il suo ritorno sulle scie di quelli di Trapattoni e Lippi.

