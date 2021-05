Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in arrivo

Calciomercato Juventus, senza Champions League sarà addio a Ronaldo alla fine della stagione. Colpo di scena in arrivo.

Il matrimonio tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, anche nella prossima stagione, continuerà solamente ad una condizione: se i bianconeri riusciranno a conquistare la qualificazione alla prossima Champions. In caso contrario sarà addio quasi certo. E il quasi è dettato dal fatto che il campione portoghese ha ancora un anno di contratto a 31 milioni di euro a stagione. Che oggettivamente non sono pochi.

Sarebbero quindi poche le società che potrebbero permettersi un ingaggio del genere. Il Real Madrid non è sicuramente nelle condizioni di farlo. Il Manchester United avrebbe pensato a Ronaldo ma solamente in caso di taglio dello stipendio. Il Psg, nelle ultime ore, starebbe diventando la società che maggiormente è interessata portoghese. Ne parla “Diariogol”.

LEGGI ANCHE: De Sciglio snobba la Juventus, ma il Lione non lo conferma: lo scenario

LEGGI ANCHE: Dybala, la Juventus ha preso una decisione sul contratto della Joya

Calciomercato Juventus, il Psg su Ronaldo

Il proprietario del club parigino, scrivono in Spagna, vorrebbe Cristiano Ronaldo per non doversi trovare impreparato nel caso il Real Madrid dovesse puntare forte su Mbappé. È una soluzione che appare assai improbabile al momento, visti i problemi finanziari noti della società madrilena, ma che potrebbe portare, anche l’anno prossimo, ad un assalto importante. Mbappé è in trattativa con i parigini per il rinnovo. E sicuramente non vuole guadagnare di meno di quello che il Psg ha dato a Neymar: 36 milioni di euro all’anno. Enormità.

Per vincere la Champions – e il Psg è sicuro di giocarla – i francesi quindi avrebbero messo nel mirino il portoghese. Che dimostra, a 36 anni, di essere ancora decisivo. Cento gol, in nemmeno tre anni con la Juventus, non possono essere in nessun modo un caso.