De Sciglio snobba la Juventus, ma il Lione non lo conferma: lo scenario

De Sciglio snobba la Juventus, il difensore in prestito al Lione dovrebbe tornare a Torino. Ma i bianconeri sono pronti a venderlo

In un’intervista rilasciata a Tuttosport Mattia De Sciglio spiega quali sono le sue intenzioni per il futuro. Il difensore, in prestito al Lione fino al termine della stagione, sembrava dovesse essere riscattato dalla società francese. Ma adesso non è più essere sicuro di questo. Ma c’è, senza dubbio, una conferma. Alla Juventus, lui, non vi vuole stare.

“Mi trovo molto bene e mi piacerebbe rimanere qui” ha dichiarato “sia in campo che fuori le cose vanno molto bene”. Ma Aulas al momento non è convinto della situazione, anche se De Sciglio è stato impiegato quasi sempre da Garcia durante la stagione in corso. Le cose però potrebbero cambiare se ci sarà un cambio in panchina nella società francese. Che, tra gli altri, avrebbe anche puntato Fonseca in uscita dalla Roma.

