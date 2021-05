Calciomercato Juventus, l’annuncio di Carnevali su Locatelli

I tifosi attendono con ansia la conclusione del campionato per capire le mosse di calciomercato della Juventus. Legate chiaramente al piazzamento finale dei bianconeri.

L’accesso alla prossima Champions League garantirebbe senz’altro maggiori possibilità economiche ad una squadra che ha assolutamente bisogno di innesti in tutti i reparti. Anche a centrocampo dove ormai da mesi si accosta ai bianconeri il nome di Manuel Locatelli, cresciuto in modo esponenziale nelle sue ultime stagioni al Sassuolo. Tant’è che è ormai un perno anche della nazionale azzurra. Ad ogni modo i neroverdi non sembrano avere intenzione di privarsene a cuor leggero.

Calciomercato Juventus, Carnevali: “Non so se qualcuno potrà prendere Locatelli”

Come riportato da Calciomercato.it, ieri a parlare del centrocampista è stato l’ad del Sassuolo Carnevali. Che ha rivelato a Sky Sport come “già nella scorsa stagione c’erano delle richieste per il ragazzo, ma ma non potevano andar bene sotto l’aspetto economico. Infatti è rimasto con noi e potrebbe anche farlo anche la prossima stagione. Se va via vorrei che restasse nel nostro campionato, l’Italia ha bisogno di giovanti talenti nostrani. Stiamo vivendo tutti un periodo difficile sotto l’aspetto economico, non so se ci saranno le condizioni per far sì che qualche squadra possa prendere Locatelli”. Niente sconti in vista, insomma, per uno dei nuovi gioielli del calcio italiano.