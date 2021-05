Calciomercato Juventus, gli occhi del Crystal Palace sul bianconero

Calciomercato Juventus, il Crystal Palace avrebbe messo gli occhi sul bianconero. Potrebbe partire in prestito verso l’Inghilterra

Il Crystal Palace, che quest’anno chiuderà all’ultimo posto in Premier League, avrebbe messo gli occhi sul difensore della Juventus che recentemente ha prolungato il suo contratto fino al 2025. Potrebbe quindi partire in prestito la prossima stagione per iniziare a giocare con una certa continuità. Lo riporta il Sun in Inghilterra.

Nel mirino ci sarebbe Dragusin, il difensore classe 2002 che Pirlo ha lanciato nella mischia in Coppa Italia. Poi, durante la stagione, non ha trovato spazio in Prima squadra, ma le sue prestazioni sono rimaste comunque sotto la lente d’ingrandimento del club inglese che punterebbe su di lui per il prossimo campionato di Championship. La squadra inglese costruirà un gruppo pronto a rientrare immediatamente in Premier League.

