Calciomercato Juventus, per la panchina spuntano gli outsider

Sarà il primo nodo che la dirigenza bianconera dovrà sciogliere nel calciomercato della Juventus, che mai come questa estate si preannuncia incandescente.

Stiamo parlando ovviamente della scelta legata all’allenatore che dovrà guidare la squadra torinese nella prossima stagione. La conferma di Pirlo non è da escludere, ma si è fatta sempre più complicata con il passare delle settimane. Le ultime due gare saranno decisive per la stagione della Juventus. Mercoledì la finale di Coppa Italia, trofeo che sarebbe ovviamente importante riuscire a portare a casa. E poi gli ultimi 90 minuti di campionato che diranno se Ronaldo e soci saranno riusciti a conquistare quel quarto posto che garantisce un posto nella prossima Champions.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco

Calciomercato Juventus, Mihajlovic e Gattuso in lizza per la panchina

In caso di divorzio con Pirlo, però, in casa bianconera adesso è difficile individuare un favorito per la panchina. Gli ultimi rumors infatti vedono Allegri vicino a prendere il posto di Zidane al Real Madrid, con il francese che potrebbe invece andare a guidare la nazionale transalpina. Ecco allora spuntare gli outsider. Come riporta Sportmediaset, in lizza per guidare la Juventus ci sono anche Rino Gattuso e Sinisa Mihajlovic, tecnici che conoscono benissimo la serie A e il cui valore non si discute. Senza dimenticare sullo sfondo l’opzione Simone Inzaghi, il cui futuro alla Lazio non è scontato.