Bologna-Juventus, deciso quando si gioca l’ultimo match di serie A

Bologna-Juventus chiuderà questo campionato di serie A per la squadra allenata da Andrea Pirlo, che deve ancora raggiungere quello che è il suo obiettivo.

Gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per capire quale sarà il futuro della Juventus, che sta cercando di agguantare in extremis quel quarto posto che gli garantirebbe un posto nella prossima Champions League. E con esso anche importanti introiti economici, più che mai fondamentali in questo periodo. Specie per chi, come la Juve, nel prossimo calciomercato cercherà sicuramente dei rinforzi per poter puntare nuovamente allo scudetto. A giocarsi il terzo e il quarto posto della graduatoria saranno tre squadre, ovvero Napoli, Milan e appunto i bianconeri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social