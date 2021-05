Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita può portare l’esterno

Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita con direzione Premier League potrebbe portare l’esterno cercato dai bianconeri

Ramsey è sicuramente quell’elemento maggiormente indiziato a lasciare la casacca bianconera alla fine della stagione. Non solo perché ha deluso tutte le aspettative, ma anche perché a bilancio ha un contratto di 7 milioni di euro netti a stagione che pesa, e molto, sulle casse bianconere. Rimane anche il fatto che, una cessione, potrebbe portare ad una plusvalenza importante, visto che è arrivato dall’Arsenal a parametro zero.

E sono proprio i Gunners che si sono mossi per il gallese. Arteta lo vedrebbe bene – secondo calciomercatoweb – nel centrocampo che starebbe pensando per la prossima stagione. E la Juve ci starebbe pensando. Perché valuta il cartellino di Ramsey 20 milioni di euro. Che è una cifra che potrebbe avvicinare all’esterno, messo nel mirino da Paratici.

Calciomercato Juventus, Bellerin nell’operazione Ramsey

Bellerin infatti potrebbe rientrare nella trattativa. Lo spagnolo alla fine del campionato lascerà i Gunners. E la Juventus è interessata alla sue prestazioni. C’è da dire, però, che l’esterno ha una valutazione di 30 milioni di euro, quindi Paratici dovrebbe versare una parte cash per riuscire nell’operazione. E soffiarlo anche all’Inter.

Un’altra opzione potrebbe essere quella di Xhaka. Lo svizzero, 30 anni, non rientrerebbe più nei piani della società inglese. Un elemento duttile per il centrocampo anche se la Juventus è alla ricerca di qualcuno che qualitativamente può dare qualcosa in più. Rimane il fatto, comunque, che Ramsey, in una maniera, o nell’altra, è con le valigie in mano. Pronto a chiudere in maniera definitiva la sua avventura nel campionato italiano.