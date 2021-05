Juventus, a Bologna si decide il futuro di alcuni calciatori

Non c’è solo il futuro di Cristiano Ronaldo a tenere banco in casa Juventus. Ma dopo Bologna sarà chiaro il futuro anche di altri suoi compagni.

La Vecchia Signora a Bologna conoscerà il futuro. L’Europa League è lo scenario più probabile e con essa una serie di addio in squadra. Non c’è soltanto Cristiano Ronaldo ad essere stato messo in bilico, ma anche diversi suoi compagni di squadra. Non c’è liquidità, l’imperativo sono le cessioni per alleggerire il monte degli stipendi. Adesso calcoli non se ne possono fare, ma solo parlare di chi è ad un passo dall’addio. Tra questi sicuramente Ramsey e Bernardeschi. Ma occhio a Paulo Dybala. Insomma, la rivoluzione è dietro l’angolo.

Chi saluterà la Juventus

Una conferma alla Juventus non è stata meritata sul campo da diversi elementi. Ramsey, ad esempio è cercato dall’Arsenal che però non vuole pagare 7 milioni di ingaggio. A Bernardeschi va trovata una sistemazione, anche perché si sta svalutando troppo: ci penserà Raiola. Il nome grosso è Dybala. Senza la coppa dalle grandi orecchie qualcuno dovrà pur dire addio permettendo di monetizzare. A soli 12 mesi dalla scadenza del contratto la Joya è l’indiziato maggiore.