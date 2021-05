Calciomercato Juventus, Allegri è in pole per diventare il nuovo tecnico dei blancos, a Madrid porterebbe anche il difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, alla fine Massimiliano Allegri è in pole per diventare il nuovo tecnico del Real Madrid. Il mister toscano prenderà l’eredità di Zinedine Zidane e proprio a Madrid potrebbe già portare con se il primo colpo della nuova stagione, un veterano bianconero, stiamo parlando del difensore centrale Leonardo Bonucci, che proprio con Allegri ha vinto tutto alla Juventus a parte la Champions League, nonostante le due finali. Un super colpo che lascerebbe la Juventus a bocca aperta. A dare l’indiscrezione è stato ‘Don Balon’ che dalla Spagna è convinto della fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus, Allegri a Madrid con un veterano bianconero

Un eventualità dell’addio di Bonucci che avverrebbe qualora i bianconeri non riuscissero nell’obiettivo minimo di guadagnare la qualificazione alla prossima Champions League. Come sappiamo, in questo senso, la partita di domenica sarà cruciale.