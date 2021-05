Raiola regista di uno scambio. Arriva un francese alla Juventus

Raiola sta spingendo De Ligt verso il Barcellona. La Juventus in cambio avrebbe l’ok di Griezmann che prenderebbe il posto di Ronaldo.

La bomba arriva dalla Spagna e la sgancia il quotidiano Sport. Juventus e Barcellona potrebbero architettare uno scambio tra de Ligt e Griezmann, sulla base di 90-100 milioni di euro. Una grande operazione, che porterebbe una plusvalenza nelle casse di entrambi i club, sulla falsa riga di Arthur-Pjanic. Si tratta però di una soluzione che non piace molto ai fan della Vecchia Signora, che vedono nell’olandese il futuro del club. Il francese, inoltre, è un top-player in fase calante. Insomma, il web si è schierato per il no nonostante Raiola stia tessendo i fili

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma alla Juventus? Calciomercato: Raiola spiazza tutti

Raiola porta via De Ligt

La Juventus vorrebbe mettere le mani su un nuovo attaccante, soprattutto nell’ottica di una sostituzione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022, e il connubio coi bianconeri finora è stato di molto al di sotto delle aspettative. Andrea Agnelli e il ds Paratici stanno valutando diverse opzioni, e tra queste c’è Antoine Griezmann. Allora Raiola ha creato il ponte con i blaugrana. E’ noto che è in ottimi rapporti con Laporta, per il quale sta già trattando per altri obiettivi. E qui l’intreccio con la Juventus, visto che si tratta di Gianluigi Donnarumma.