Calciomercato Juventus, Donnarumma è il portiere più desiderato e Raiola avrebbe aperto anche ad una pista estera.

Calciomercato Juventus, un importante novità riguardante il futuro di Donnarumma, il portiere del Milan e della nazionale italiana è il più desiderato sulla piazza. Ancora molto giovane e già reputato un fuoriclasse dei pali, Gigio è pronto a cambiare squadra e molto probabilmente lascerà il Milan a parametro zero. Ad orchestrare la sua cessione c’è l’agente Mino Raiola che, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Giovanni Capuano su Twitter, avrebbe aperto anche a piste estere: esattamente il Barcellona.

Donnarumma alla Juventus? Calciomercato: Raiola spiazza tutti

Non ci sarebbe quindi solo la Juventus sul portiere italiano ma anche il Barcellona, che sarebbe in pole e per raggiungere l’accordo a parametro zero con il giocatore metterebbe sul mercato il proprio, attuale, portiere Ter Stegen. Una clamorosa e inaspettata decisione che spiazzerebbe la Juventus, alla ricerca, ormai da tempo, del nazionale italiana.