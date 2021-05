L’Atletico Madrid vince la Liga: un ringraziamento speciale per la Juventus

Suarez vince la Liga con l’Atletico Madrid: aumenta il rimpianto per la Juventus. Se non fosse stato per il passaporto..

Juventus Suarez Atletico Madrid / Anche contro il Valladolid, Luis Suarez ha dimostrato, semmai fosse necessario, di essere un centravanti fuori dal normale: il 2-1 che ha consentito agli uomini di Simeone di acciuffare i tre punti, hanno garantito la vittoria della Liga ai Colchoneros, sebbene il Real Madrid sia riuscito a vincere contro il Villareal in rimonta, nel finale.

L’Atletico non può non ringraziare il Pistolero, che ha messo a referto 22 goals in stagione: l’uruguayano si è trascinato la squadra sulle spalle, soprattutto nei momenti di difficoltà: non solo reti, ma anche tanto lavoro sporco, forza fisica, temperamento. Qualità che avrebbero fatto di certo comodo alla Juventus, che non a caso è stata a un passo dal raggiungere l’accordo qualche anno fa, quando il bomber uruguagio era stato epurato dal Barcellona: quel passaporto invoca ancora vendetta, e forse Suarez si sarebbe rivelato quell’arma in più che alla compagine di Pirlo manca, e che solo raramente ha trovato in Cristiano Ronaldo nel corso di questa stagione.