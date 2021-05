Calciomercato Juventus, svolta per l’allenatore | UFFICIALE l’annuncio

Calciomercato Juventus, questione allenatore: il tecnico ha ufficializzato la sua prossima destinazione. Si limano gli ultimi dettagli

Calciomercato Juventus Flick Pirlo / La Juventus di Andrea Pirlo è attesa dal Bologna nell’ultima uscita stagionale. Un match chiave per i bianconeri, a caccia di tre punti preziosissimi in ottica Champions League; tuttavia, Cristiano Ronaldo e compagni non saranno artefici del proprio destino, dal momento che si dovrà aspettare il risultato di Atalanta-Milan e di Napoli-Hellas Verona per capire l’esito finale della spasmodica corsa alla massima competizione continentale.

Sebbene dopo la vittoria della Coppa Italia a discapito proprio dei bergamaschi le possibilità di una permanenza di Andrea Pirlo siano drasticamente in ascesa, la sensazione è che alla fine il “Maestro” abbia le ore contate. La Vecchia Signora sarebbe orientata ad affidare la propria panchina ad un profilo importante, di un certo appeal internazionale: e non è un caso che nelle ultime ore stiano circolando con una certa insistenza i nomi di Allegri e di Zidane.