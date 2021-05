Calciomercato Juventus, Ronaldo ai saluti? Inglesi all’assalto

Calciomercato Juventus, Ronaldo ai saluti? Sicuramente il portoghese dirà addio in caso di Europa League. Gli inglesi all’assalto

Ronaldo ai saluti? Sì, senza dubbio, qualora la Juventus non dovesse disputare nella prossima stagione la Champions League. Tutto passa da domani: vincere a Bologna e sperare che il Milan non faccia il colpaccio sul campo dell’Atalanta. Solamente in questo modo il campione portoghese è (quasi) certo di rimanere ancora in bianconero.

L’Europa League non ha nessuna intenzione di giocarla. Nonostante il probabile arrivo di Zidane sulla panchina bianconera. L’allenatore francese è quello che ha permesso a CR7 di alzare tre Champions di fila con il Real Madrid. E, il rapporto tra di loro è sicuramente ottimo. Ma potrebbe non bastare per vederlo ancora con il bianconero addosso. Anche perché gli inglesi sono pronti all’assalto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri in Spagna pronto allo scippo