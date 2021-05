Calciomercato Juventus, colpo dal City | L’attaccante ha deciso

Calciomercato Juventus, vicinissimo il rinnovo del contratto: sfuma l’obiettivo dal Manchester City? Le ultime

Calciomercato Juventus Sterling / Importanti aggiornamenti sul fronte Sterling. Secondo quanto riportato da todofichajes.net, infatti, il calciatore inglese si sarebbe deciso a rinnovare il suo contratto con il Manchester City in scadenza nel 2023, dopo che nelle ultime settimane si erano rincorsi vari rumours su un possibile inserimento della Juventus nella corsa all’esterno.

Da un punto di vista realizzativo, non è stata la stagione più prolifica di Sterling, che comunque ha messo a referto 14 reti nelle 47 volte in cui è stato impiegato da Pep Guardiola. Tuttavia, il City è stato irremovibile dalla sua richiesta di 100 milioni di euro: cifra ritenuta eccessiva dai vertici dirigenziali bianconeri, che hanno preferito, dunque, tirare i remi in barca, per ovvie ragioni di bilancio. Sterling, quindi, a meno di clamorosi sviluppi nelle trattative delle prossime ore, è destinato a procrastinare la scadenza del suo contratto con i Citizens: le cifre non sono state ancora rese note, ma trapela un certo ottimismo tra le parti.