Szczesny verso il Barcellona. Importante scambio con la Juventus

Szczesny al Barcellona in cambio di Dest è l’ultima idea che è balenata in mente ai due club per rinforzarsi e completare importanti plusvalenze.

Don Balon ha dato un’altra bomba di calciomercato. Stando a quanto riferisce, il Barcellona potrebbe salutare Sergino Dest in estate. Il talentuoso terzino destro classe 2000 è stato un desiderio esplicito di Koeman. Nel caso il tecnico olandese dovesse abbandonare la nave, lo stesso destino potrebbe toccare all’ex Ajax. A quel punto, è possibile decida di approfittarne la Juventus. Il gioiello ha un’ottima qualità, velocità massima e permetterebbe di ringiovanire la difesa, che vede la presenza di diversi ultratrentenni. Rappresenta un discreto profilo, nonostante qualche errore di troppo in fase difensiva. Si intavolerebbe uno scambio con Szczesny.

Szczesny in cambio di Dest, si farà?

L’agenzia che gestisce i contratti dei calciatori (ICM Stellar Sports) è la stessa e il portiere polacco può spingere lo statunitense a fare i bagagli direzione Torino. La ‘Vecchia Signora’ del resto lo segue da tempo. La valutazione di Szczesny si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. Situazione in divenire, occhio a Dest per la difesa della Juve.