Calciomercato Juventus, cessione con lo sconto | 10 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, addio a un passo: per 10 milioni di euro la partenza è quasi scontata. Gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus Ramsey / Nell’ultima uscita stagionale contro il Bologna, la Juventus si aggrappa alle ultime speranze di raggiungere un piazzamento in Champions League, obiettivo minimo stagionale. Tuttavia, le attenzioni degli uomini mercato bianconero sono già rivolte alla prossima campagna acquisti, nella quale sarà importante capitalizzare al massimo quelle cessioni da cui ricavare introiti importanti per finanziari i colpi in entrata.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, UFFICIALE la rescissione | Addio ultimato

Uno degli esuberi della rosa bianconera risponde al nome di Aaron Ramsey. L’esterno gallese, finito ai margini delle rotazioni di Andrea Pirlo, non ha convinto neanche quest’anno, a dispetto delle molte chances che il Maestro gli ha concesso. Liberarsi di quei 7 milioni di euro a stagione che l’ex Arsenal percepisce in quel di Torino, e mettere a segno una succulenta plusvalenza ( la mezzala è arrivata a zero in Italia), rappresentano occasioni più uniche che rare.