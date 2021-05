Calciomercato Juventus, assalto a Chiesa | Scambio e conguaglio dalla Premier

By

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Chiesa: l’esterno italiano piace molto allo United, che avrebbe formulato un’offerta importante

Calciomercato Juventus Chiesa / Anche contro il Bologna, ha timbrato il cartellino: non è stato forse il goal più bello della sua avventura, anzi sicuramente non lo è stato, ma la rete che ha aperto le marcature al Dall’Ara è stata una mazzata piscologica di indicibile valore per i padroni di casa, che ha spianato la strada a Dybala e compagni.

Le prestazioni e i goal pesanti messe a segno sia in campionato che in Champions League hanno attirato le attenzioni degli addetti ai lavori del principali top club: del resto, l’ex Fiorentina si sta configurando alla stregua di un esterno molto duttile, versatile, in grado di fare bene entrambe le fasi. A questo, ha aggiunto un killer istinct da attaccante nato, che a Firenze solo a tratti aveva mostrato.

