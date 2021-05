Calciomercato Juventus, la Champions può portare al rinnovo

Finito il campionato, ci sono gli Europei alle porte ma l’attenzione dei tifosi è inevitabilmente rivolta già al calciomercato e alle future mosse bianconere.

Il quarto posto è stato raggiunto e con esso anche l’obiettivo minimo, ovvero la conquista del piazzamento per la prossima Champions League. Indispensabile per gli introiti che garantisce e, di conseguenza, per allestire una squadra sempre più competitiva. Specie di questi tempi, con la pandemia che ha prosciugato le casse societarie. Adesso per la Juventus qualche giorno di riflessione e poi sicuramente la dirigenza cercherà di chiudere per gli obiettivi che ha individuato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Buffon e la pazza idea estera: le ultime

LEGGI ANCHE –>Cuadrado affare fatto: firma in arrivo fino al 2023

Calciomercato Juventus, anche il Milan in Champions: Donnarumma potrebbe rinnovare

In stand by rimane la pista Donnarumma. Il portiere del Milan e della nazionale italiana è in scadenza nel prossimo mese di giugno e ci sono ovviamente tanti club sulle sue tracce, Juventus compresa. Ingaggiare un giocatore simile, per di più a parametro zero, sarebbe un vero e proprio colpaccio vista anche la giovane età. Ma, come spiega Repubblica, adesso non è da escludere che Donnarumma possa rimanere al Milan. Anche i rossoneri hanno centrato la Champions e avranno delle risorse economiche in più da poter spendere. Anche per il rinnovo di un portiere che deve tanto al Milan, che gli ha dato fiducia fin da giovanissimo. Donnarumma, che finora non ha mai giocato in Champions, ora si trova davanti la possibilità di farlo anche con la squadra in cui già gioca. Per questo motivo il rinnovo non è da escludere.