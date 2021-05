Calciomercato Juventus, il Milan tenta il colpaccio in casa bianconera. I rossoneri con la qualificazione Champions alzano l’asticella

Il Milan vuole alzare l’asticella dopo l’approdo alla Champions League. E starebbe guardando con interesse in casa bianconera. Soprattutto per quei tesserati che la Juventus ha in mente di mettere sul mercato e che non hanno convinto nel corso di questa stagione. Di loro ormai sappiamo “nomi e cognomi” citando Giuseppe Conte: Rabiot, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi e via dicendo.

Però Maldini non sarebbe interessato a loro, ma punterebbe decisamente più in alto. Repubblica infatti rivela che la società rossonera è tentata di fare un’offerta per Paulo Dybala: l’argentino, in scadenza non 2022, ancora non ha rinnovato. E la Juventus non vuole dargli i 10 milioni di euro richiesti dal suo entourage. Il rinnovo è lontano, mentre di conseguenza si avvicina una cessione, per non perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Milan su Dybala

Rossoneri quindi in pressing per la Joya che, anche ieri sera a Bologna, ha mostrato enormi qualità tecniche se mai ce ne fosse bisogno. Ma il problema è solo ed esclusivamente economico per la Juventus che non vuole accontentare le richieste di Dybala. Certo c’è da capire se il Milan sarà in grado di farlo, visto anche che dentro i rossoneri sono in ballo i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu che tardano ad arrivare.

La pista comunque è da seguire e da tenere in considerazione. Dybala già diverse volte nel corso di questi anni era stato cercato dal Milan. I rossoneri hanno sempre avuto un debole per l’argentino e sarebbero pronti questa volta a tentare l’affondo finale. Quello definitivo per intenderci, che potrebbe essere quello giusto. Come uno scalatore in salita che si sente pronto ad allungare. E lasciare tutti di stucco.