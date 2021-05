Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic boom | Spunta l’indizio social

Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: l’indizio social del “Sergente” non lascia spazio a dubbi: le ultime

Calciomercato Juventus Milinkovic Savic / Accostato a più riprese alla Juventus, il futuro di Milinkovic Savic è ancora un rebus. Il centrocampista serbo fa gola a molti club in Serie A e all’estero. La Juventus, ad esempio, è da tempo sulle tracce del centrocampista serbo, per il quale Lotito non si schioda dalla richiesta di almeno 75 milioni di euro: cifra allo stato attuale delle cose proibitiva per i bianconeri, che potrebbero però inserire nell’affare qualche contropartita tecnica gradita al patron dei biancocelesti Claudio Lotito.

Dal canto suo, il serbo sta bene alla Lazio, dove si sente un punto di riferimento importantissimo per la squadra e per l’ambiente. Nelle ultime ore, poi, ha lanciato un messaggio social che non ha lasciato indifferenti, e che merita la giusta considerazione. Postando una foto su Instagram, ha aggiunto una didascalia assolutamente inequivocabile: “Un anno di sfide difficili. A volte siamo stati veri guerrieri, altre non siamo riusciti. Ora un po’ di riposo per ricaricare la forza. Di una cosa il Sergente è sicuro:

con i nostri tifosi allo stadio l’Armata tornerà a fare tanta paura”.