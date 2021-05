Zidane alla Juventus, calciomercato | Fissato il SUMMIT decisivo

Calciomercato Juventus, svolta Zidane: il tecnico francese incontrerà Florentino Perez nei prossimi giorni per capire il suo futuro

Zidane Juventus calciomercato / Le dichiarazioni di Zinedine Zidane nel post partita di Real Madrid-Villareal hanno lasciato più di una porta aperta sul possibile addio di Zizou al termine della stagione. Il francese ha preferito non rispondere alle domande sui giornalisti, glissando di fatto sull’argomento: un silenzio carico di mille parole, che potrebbe preludere ad una clamorosa separazione.

Come riportato dall’Equipe, nei prossimi giorni Zidane si incontrerà con i vertici dirigenziali dei Blancos: un faccia a faccia che servirà a fare il punto della situazione. Le possibilità che il tecnico lasci le Merengues sono drasticamente in ascesa: questione di stimoli, certo, e di motivazioni, per un allenatore che in Spagna ha vinto tutto quello che c’era da vincere e che è alla ricerca di nuovi palcoscenici da calcare.