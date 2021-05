Calciomercato Juventus, intrigo Dybala | Novità che fa saltare il banco

Rinnovo Dybala, calciomercato Juventus: qualcosa sembra essersi smosso dopo la conquista del quarto posto. Lo scenario

Calciomercato Juventus Dybala / Nella Juventus che ha espugnato il Dall’Ara con una semplicità disarmante, impossibile non incensare la prestazione di Paulo Dybala. La Joya, da molto tempo out per un infortunio al ginocchio patito contro il Sassuolo, nell’ultima parte di stagione si è rivelata una pedina preziosa, una freccia appuntita nella faretra di Andrea Pirlo.

La Juve di Bologna ha dimostrato di poter giocare anche senza Cristiano Ronaldo: anzi, senza l’ingombrante presenza del portoghese, da sempre grande accentratore di gioco, la Vecchia Signora si è riscoperta incredibilmente affamata. Chiesa, Kulusevski, Morata e Dybala, con i loro movimenti continui, non hanno dato punti di riferimento, e soprattutto l’attaccante argentino è apparso nuovamente a suo agio nel ruolo di collante tra il centrocampo e l’attacco. Il piazzamento in Champions potrebbe rivelarsi gravido di importanti conseguenze anche per la sua possibile permanenza in quel di Torino.