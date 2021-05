Calciomercato Juventus, De Paul ai saluti | Annuncio shock dell’ultim’ora

De Paul alla Juventus, calciomercato: il centrocampista sempre più lontano dall’Udinese. Le parole di Marino hanno il sapore d’addio

Calciomercato Juventus De Paul / Uno dei calciatori più appetiti in sede di calciomercato, che anche questa stagione ha dimostrato di meritarsi una big. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, un vero e proprio pilastro dell’Udinese, che solo grazie alle giocate del proprio capitano è riuscita ad ottenere una salvezza tutto sommato tranquilla.

Tecnica, forza fisica, qualità, grinta, determinazione, tiro da fuori: alcuni degli ingredienti che rendono il cocktail De Paul terribilmente esplosivo, e per quanto, ma non solo per questo, irresistibilmente unico. L’Udinese lo valuta non meno di 40 milioni di euro, ma è ben consapevole del fatto che, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante sul piatto, difficilmente potrebbe opporsi in maniera adeguata.