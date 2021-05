Quale futuro per Giorgio Chiellini alla Juventus? Fissato l’appuntamento

Il difensore ha un appuntamento con il presidente bianconero Andrea Agnelli a inizio giugno, prima dell’Europeo. Chiellini lascia?

Quale futuro per Giorgio Chiellini alla Juventus? Il difensore ha un appuntamento con il presidente bianconero Andrea Agnelli a inizio giugno, prima dell’Europeo. Il capitano ha il contratto in scadenza a giugno e sperava in una proposta di rinnovo dalla società che però non è ancora arrivata. Forse non arriverà, perché l’idea di Paratici è quella di svecchiare la rosa, senatori compresi. Ci è rimasto male ma non ha intenzione di smettere. Per la prima volta sta valutando la possibilità di andare a giocare altrove: da tempo apprezza gli Stati Uniti, sarebbe un’esperienza anche per la sua famiglia, che lo seguirebbe.

