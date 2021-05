Allegri alla Juventus, calciomercato | Accordo a un passo, contratto fino al 2023

Calciomercato Juventus, svolta Allegri: il tecnico è a un passo dalla firma del contratto fino al 2023. Si limano i dettagli

Max #Allegri is getting closer to #Juventus. Ready a contract until 2023 for him and his staff (Landucci, Trombetta, Dolcetti, Folletti). #transfers https://t.co/MXds7GWTs8

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2021