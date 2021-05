Calciomercato Juventus, niente Zidane | Il futuro di Zizou è un rebus

Calciomercato Juventus, futuro Zidane: i bianconeri hanno virato con decisione su Allegri, mentre il futuro di Zizou è un’incognita

Calciomercato Juventus Zidane | Nella tarda serata di ieri è trapelata l’indiscrezione secondo la quale Zinedine Zidane avrebbe annunciato la volontà di lasciare il Real Madrid. Una decisione sofferta quella del tecnico, ma in parte già preventivabile dalle parole pronunciate in occasione delle ultime conferenze stampe.

Con il ritorno di Allegri alla Juventus a un passo, le possibilità che Zizou alleni in Italia sono ridotte allo zero, anche perché l’Inter sembra essersi orientata su Sarri, mentre il Napoli è molto vicino a chiudere l’affare Spalletti. Per Zidane, dunque, sembrano aprirsi due scenari: secondo quanto riportato da todofichajes.net, infatti, sul tecnico francese sarebbe piombato con decisione il Psg, dal momento che Mauricio Pochettino sembrerebbe essere attratto dalla possibilità di ritornare al Tottenham.