Allegri alla Juventus, calciomercato | Svelate le cifre del nuovo contratto

Calciomercato Juventus, Allegri nuovo allenatore: ecco le cifre del contratto di Max. I dettagli dell’operazione

Allegri Juventus calciomercato / Allegri e la Juventus sono sempre più vicini: come vi abbiamo rivelato, la fumata bianca potrebbe arrivare già questa sera, o al massimo domani. Si tratta di sistemare gli ultimi dettagli di un’operazione ormai impostata, e per la quale ormai si aspetta soltanto l’ufficialità.

Sky Sport ha fornito maggiori ragguagli sull’operazione Allegri-Juve. Secondo la nota emittente satellitare, infatti, il tecnico livornese dovrebbe firmare un quadriennale ( e non un triennale come si era ipotizzato fino a pochi giorni fa) e dovrebbe percepire circa 9 milioni di euro a stagione.

Un contratto importante, per un allenatore importante, che è chiamato a risollevare le sorti di una squadra e di un club che nell’ultimo anno e mezzo ha commesso non pochi errori in termini di programmazione e scelte manageriali.

Allegri Juventus Sky / Sempre secondo quanto raccolto da Sky, nella notte Beppe Marotta avrebbe avuto un contatto direttamente con Max Allegri, per cercare di convincerlo a sposare il progetto Inter. Tuttavia, Allegri ha declinato l’offerta: ha in testa soltanto la Juventus. Ormai è fatta, mancano solo gli ultimi dettagli: Allegri-Juve 2.0 sta per partire.