Ronaldo, l’arrivo di Allegri ridisegna lo scacchiere della Juventus

Con Allegri lo spazio per Cristiano Ronaldo rischia di ridursi drasticamente. CR7 cerca una scorciatoia per lasciare la Juventus. Ce la farà?

Il portale calciomercatoweb.it cambia gli scenari per ciò che concerne il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Le premesse c’erano tutte, ma tra Massimiliano Allegri e CR7, due anni fa, non è sbocciato l’amore. Per lo meno non come lo immaginavano in casa Juventus. Nonostante lo scudetto conquistato – era l’ottavo consecutivo per i bianconeri, e il quinto per l’allenatore livornese -, a fine anno il mister ha preparato le valigie e si è preso due anni sabbatici. Come dicevamo, però, ora è arrivato il momento di tornare, e perché non nel posto in cui si è stati meglio? Ecco.

Ronaldo, Allegri ha le idee chiare

Il tecnico livornese ha già chiaro il suo progetto, in ogni caso, e il primo a farne le spese potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo, che lascerebbe Torino nella prossima finestra di calciomercato. Il nome sul quale ricostruire la squadra c’è già. L’obiettivo, infatti, è quello di recuperare Paulo Dybala, che in questa stagione di alti e bassi per la squadra di Andrea Agnelli, è stato uno di quelli che è rimasto maggiormente in ombra, per non dire che è stato quasi evanescente.