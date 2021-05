Calciomercato Juventus, colpo in canna | “Vuole solo i bianconeri”

Calciomercato Juventus, svolta per l’acquisto: la decisione del calciatore è chiara. Vuole solo i bianconeri

Calciomercato Juventus Locatelli / Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri, la Juve si tuffa sul mercato alla ricerca di quei colpi con i quali provare a ricucire il gap dall’Inter e dalle altre big europee che questa stagione si è palesata in modo piuttosto inequivocabile.

Uno dei reparti che si cercherà di rinforzare è il centrocampo, che ha palesato più di una difficoltà: al netto delle ottime prestazioni di Rabiot nell’ultima parte di stagione, soprattutto Aaron Ramsey ha deluso le attese, così come Arthur. Dalla loro cessione si potrebbe ricavare quei soldi sufficienti per dare l’assalto al vero grande obiettivo del mercato estivo bianconero: Manuel Locatelli.

Secondo quanto raccolto dal Corriere di Torino, sarebbe la mezzala del Sassuolo il primo nome richiesto da Max Allegri per il suo centrocampo: certamente non sarà facile riuscire a far breccia nel muro del Sassuolo, che per ora non si è smossa dalla richiesta di 40 milioni di euro.

Locatelli alla Juventus, calciomercato | La decisione del calciatore è chiara

Locatelli Juventus calciomercato / Un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare proprio dalla mezzala italiana, che avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di essere ceduto: troppo grande è il suo desiderio di compiere il grande salto in una big, dopo la chiaroscurale esperienza al Milan. Il centrocampista ora si sente maturo e consapevole delle proprie qualità: il Sassuolo sembra con le spalle al muro, ma vorrebbe cercare di accontentare le richieste di Locatelli, che ha sempre dimostrato grande professionalità.