Arrivabene alla Juventus. L’acquisto più importante dei bianconeri

Arrivabene ha guidato la Gestione sportiva della Ferrari, adesso affiancherebbe Cherubini in quella della Juventus. Il punto della situazione.

Si tratta dell’acquisto più importante che la Juventus potrebbe fare. Maurizio Arrivabene ha guidato la Gestione Sportiva della Ferrari dal 24 novembre 2014 a 7 gennaio 2019. Ora è il principale candidato per guidare un’altra istituzione italiana a cui è legatissimo: la Juventus. L’indiscrezione, molto forte, è rilanciata con vigore dalla Gazzetta dello Sport.La questione è da inquadrare nel rinnovamento bianconero che ha portato a non prolungare il contratto di Fabio Paratici, in scadenza tra un mese.

Arrivabene di fianco a Cherubini

Federico Cherubini, nuovo uomo di riferimento per gli aspetti tecnici, si occuperà di scegliere i calciatori e di restare con la squadra. Però è probabile la nomina di una figura di vertice. Un amministratore delegato che si occupi di questioni che – dai giorni dell’addio a Beppe Marotta nel 2018 – sono state in parte ereditate da Paratici. Più a margine, sono possibili le promozioni di Matteo Tognozzi, al momento responsabile dello scouting dei giovani, e Giovanni Manna, arrivato nel 2019 e ora direttore sportivo della seconda squadra. Arrivabene però sembra il nome giusto e del resto, è già parte della Juventus. Un po’ per il suo essere tifoso e un po’ perché è già nel consiglio di amministrazione della Juve…