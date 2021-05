Calciomercato Juventus, Paratici potrebbe finire insieme ad un ex bianconero, all’estero: esattamente in Premier League.

Calciomercato Juventus, un inaspettato e a questo punto clamoroso colpo di scena sul futuro di Conte e il direttore sportivo Fabio Paratici. Ad incalzare questa indiscrezione ci ha pensato ‘Calciomercato.it’ che apre all’ipotesi di vedere i due insieme all’estero. Sia Conte che Fabio Paratici sono verso l’addio dalle rispettive squadre. L’ex allenatore bianconero non ci sta al ridimensionamento societario e sarebbe già pronto a fare le valigie per una destinazione estera, mentre il direttore sportivo sarebbe in contrasto con il ritorno di Massimiliano Allegri che, dunque, lo allontanerebbe dalla Juventus. I due destini potrebbero unirsi in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Paratici e l’ex bianconero insieme: il retroscena

L’indiscrezione vedrebbe i due unirsi in un destino comune, al Tottenham: in Premier League. La squadra londinese non ha ancora rimpiazzato a dovere l’esonerato José Mourinho che verrebbe volentieri sostituto con un altro allenatore d’esperienza. Già in passato, proprio a Londra, Antonio Conte fu protagonista e vittorioso con il Chelsea. Proprio in Inghilterra Antonio Conte potrebbe ritornarci fin da subito. Ma l’indiscrezione clamorosa e che insieme a lui ci sarebbe anche il partente direttore sportivo Fabio Paratici. Un destino che li unisce che potrebbe già portare alcuni acquisti dalla Serie A.