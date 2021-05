Calciomercato Juventus, ora Allegri è ufficialmente il nuovo tecnico bianconero: il mister ha già due nomi da chiedere alla società.

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore della squadra bianconera. L’annuncio è arrivato e da adesso in avanti si pianificherà il mercato. Tanti acquisti ma anche cessioni. Il primo obiettivo potrebbe essere difensivo, fra i pali. Piace sempre Donnarumma e adesso che il portiere nazionale italiana si è liberato ufficialmente dai rossoneri, sarebbe pronto a firmare con una nuova squadra. Juventus in pole, ma occhio al Barcellona. Un profilo che darebbe quella garanzia fra i pali già nel presente ma soprattutto nel futuro, data la giovane età del giocatore. Sempre dal Milan, e a parametro zero potrebbe arrivare Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Juventus, Allegri chiede due giocatori dalla Serie A

Hakan Calhanoglu potrebbe arrivare a zero e avrebbe il benestare della dirigenza bianconera. Giocatore duttile, il turco sarebbe un ottimo rinforzo per la nuova Juventus di Allegri, ma stando al Milan, o meglio, agli ex Milan, piace molto anche il profilo di Manuel Locatelli per il centrocampo. Il regista del Sassuolo è pronto a fare l’ennesimo salto di qualità in una big, dopo l’approdo in maglia rossonera. L’acquisto da parte della Juventus, l’occasione giusta per mettersi in mostra e trovare consensi anche dal mister Allegri, che proprio come Pirlo, lo vedrebbe ideale nel suo centrocampo.